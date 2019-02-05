Экс-глава банка «Открытие» объявлен в розыск за растрату 34 млрд рублей

Москва, , 07:24 — REGNUM Следователи объявили в розыск бывшего главу банка «Открытие» Евгения Данкевича за растрату 34 млрд рублей, об этом в интервью «Коммерсанту» заявил заместитель председателя СКР Игорь Краснов.

По данным следствия, летом 2017 года Данкевич вступил в сговор с пока неустановленными главами компаний О1 Group и «О1 Групп Финанс», которые являлись заемщиками кредитного учреждения.

После этого заемщики выпустили 40 млн облигаций стоимостью 1 тыс. рублей каждая и разместили их на Московской бирже. Между тем, как полагает следствие, Данкевич знал, что реальная стоимость облигаций составляет меньше половины номинала, однако дал распоряжение об их покупке по полной стоимости.

Таким образом компания О1 Group получила более 34 млрд рублей и досрочно погасила задолженность перед банком. В настоящее время следователи устанавливают других участников преступления, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кемеровской области суд признал бывшего директора Новокузнецкого муниципального банка виновным в злоупотреблении полномочиями. Суд назначил 45-летнему мужчине наказание в виде 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Учитывая наказание еще и за растрату 3 млрд рублей, в общей сложности экс-директора банка приговорили к 9 годам 10 месяцам лишения свободы.

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