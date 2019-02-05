Убийства детей в Танзании: 27 человек задержаны

Нджомбе, Танзания, , 07:32 — REGNUM Особый отряд по расследованию убийств детей в провинции Нджомбе из центрального департамента полиции Танзании под командованием комиссара полиции Нсато Мариджамани задержал 27 подозреваемых, сообщает газета Mtanzania.

Командующая полиций по провинции Нджомбе Рената Мзинга подтвердила, что к настоящему моменту задержано 27 человек.

«Мы продолжаем задержания и допросы», — сообщила Мзинга.

Жители обеспокоены происходящим, они поместили своих детей под особую охрану.

Член парламента от правящей партии ССМ по провинции Мбея Неема Мгайя призвала жителей к сотрудничеству со службами безопасности, чтобы помочь задержать преступников.

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