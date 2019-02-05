Эпидпорог по гриппу в районах Хабаровского края превышен на 42%

Хабаровск, , 06:12 — REGNUM Очень напряженной считают медики ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Хабаровском крае. За неделю в регионе зафиксировано свыше 15 тыс. случаев заболеваемости этими инфекциями. Эпидпорог в 12 муниципалитетах превышен на 42%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В группе риска — дети 3−6 лет, подростки, пожилые граждане и беременные женщины. Все районы края, где отмечено превышение эпидпорога, объявлены главным санитарным врачом края неблагополучными по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Там введён комплекс мероприятий эпидемического периода», — сообщила консультант минздрава Хабаровского края Нина Осипова.

Школы и детские сады, где по болезни отсутствует более 20% детей, получили предписания остановить учебный процесс на 7 дней. В ряде школ уже воспользовались таким правом. Медики и санитарные службы считают сейчас главной задачей не допустить распространения заболевания.

Заболеваемость гриппом под особым контролем врачей. В регионе на сегодняшний день официально зафиксировано 259 случаев лабораторно подтвержденного гриппа: 245 А (H1N1) — пандемический и остальные А (H3N2). Медики отмечают, что при проведении лабораторных обследований у больных ОРВИ удельный вес вирусов гриппа вырос до 78%. Респираторных вирусов негриппозной этиологии выявлено 22%.

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В мэрии Комсомольска-на-Амуре сообщили, что эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе превышен на 10%.

В мэрии краевой столицы — Хабаровска — сообщили о закрытых на карантин 14 группах в детских садах и 58 классах в школах города. В общей сложности на сегодняшний день заболели более 800 детей. Внебольничная пневмония выявлена у трёх воспитанников одного из детских садов. Грипп лабораторно подтвержден у 6 школьников. Остальным детям поставлен диагноз ОРВИ.

Только в краевой столице за неделю в больницы обратились более 7 тыс. человек с симптомами ОРВИ. Эпидпорог превышен на 20,9%.

Медики сообщают, что на спад эпидемия пойдет только в марте.

В свободном порту Ванино ситуация с заболеваемостью гриппом в этом году вполне приличная. По ловам главного врача ЦРБ Сергея Маслова, этому способствовала проведенная масштабная кампания по вакцинации.

«Мы провели, наверное, самую масштабную кампанию по вакцинации против гриппа за последние годы. Вакцинировано более 12 тыс. человек. Из всех, кому была сделана прививка, пока выявлен только 1 человек, заболевший гриппом в легкой форме. По ОРВИ ситуация сложная, особенно в отдаленных селах. Но пока мы её классифицируем как «предэпидемию», — сказал главный врач порто-франко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии свирепствует эпидемия ОРВИ — детская инфекционная больница переполнена. На карантин закрыты школы Якутска.