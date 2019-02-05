Псковский прохожий не подстрадал от падения на него дерева

Псков, , 05:52 — REGNUM Дерево упало на проходившего мимо жителя Пскова на Пароменской улице в районе дома № 5, сообщает телеканал «Звезда».

Сообщается, что мужчину задело лишь кроной дерева, а не самим стволом. Ему удалось вырваться из упавших на него ветвей. Рядом оказались другие прохожие, ставшие очевидцами произошедшего. На место также прибыла и скорая помощь, однако пострадавший отказался поехать в больницу. Причины падения дерева пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в районе Райникендорф немецкого Берлина из окна 15-этажного здания был выброшен пень от спиленного дерева. Кусок дерева упал на ребенка, ребенок в результате происшествия погиб. Полиция начала расследование инцидента.