Вторник, 5 Февраля 2019 года
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Псковский прохожий не подстрадал от падения на него дерева

Происшествия

От госпитализации мужчина отказался

Псков, 5 февраля 2019, 05:52 — REGNUM  Дерево упало на проходившего мимо жителя Пскова на Пароменской улице в районе дома № 5, сообщает телеканал «Звезда».

Сообщается, что мужчину задело лишь кроной дерева, а не самим стволом. Ему удалось вырваться из упавших на него ветвей. Рядом оказались другие прохожие, ставшие очевидцами произошедшего. На место также прибыла и скорая помощь, однако пострадавший отказался поехать в больницу. Причины падения дерева пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в районе Райникендорф немецкого Берлина из окна 15-этажного здания был выброшен пень от спиленного дерева. Кусок дерева упал на ребенка, ребенок в результате происшествия погиб. Полиция начала расследование инцидента.

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