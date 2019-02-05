В США у торгового центра прогремел взрыв, есть погибший

Альбукерке, США, , 05:44 — REGNUM Взрыв прогремел у торгового комплекса в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико, США), сообщает городское управление полиции в Twitter.

Инцидент произошел 4 февраля на северо-западной стороне Coors и Central. В результате ЧП погиб человек, число пострадавших уточняется.

Ведется расследование в связи со случившимся. По одной из версий, была взорвана самодельная бомба. Однако официального заявления о теракте пока не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в городе Брисбен (Австрия) был эвакуирован аэропорт. Это произошло из-за действий 60-летнего мужчины, который угрожал активировать взрывное устройство, был задержан и в итоге может отправиться за решетку на десять лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Мужчине, угрожавшему взорвать аэропорт в Австралии, предъявлено обвинение