Вторник, 5 Февраля 2019 года
05:38:52 МСК

В центре Москвы у одного из зданий обрушилась крыша

Происшествия

Информации о пострадавших нет

Москва, 5 февраля 2019, 05:38 — REGNUM  У одного из двухэтажных зданий, расположенных в центре Москвы, обвалилась крыша, сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на сообщения очевидцев.

Сообщается, что у двухэтажного здания, расположенного на Садово-Триумфальной улице, частично обвалилась крыша. Это произошло в ночь с 4 на 5 февраля. По сообщениям очевидцев, спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Курске обрушилась крыша недостроенного одноэтажного здания в 4-м Березовом переулке. Сообщается, что здание изначально возводилось незаконно, а затем работы по строительству были остановлены.

По предварительным данным, крыша у недостроенного здания обвалилась из-за скопления снега, веса которого не выдержали конструкции.

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Обрушения зданий
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