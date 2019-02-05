В центре Москвы у одного из зданий обрушилась крыша

Москва, , 05:38 — REGNUM У одного из двухэтажных зданий, расположенных в центре Москвы, обвалилась крыша, сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на сообщения очевидцев.

Сообщается, что у двухэтажного здания, расположенного на Садово-Триумфальной улице, частично обвалилась крыша. Это произошло в ночь с 4 на 5 февраля. По сообщениям очевидцев, спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Курске обрушилась крыша недостроенного одноэтажного здания в 4-м Березовом переулке. Сообщается, что здание изначально возводилось незаконно, а затем работы по строительству были остановлены.

По предварительным данным, крыша у недостроенного здания обвалилась из-за скопления снега, веса которого не выдержали конструкции.