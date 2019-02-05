Из-за инфаркта водитель мусоровоза врезался в автомобиль в Петербурге

Санкт-Петербург, , 05:16 — REGNUM В Санкт-Петербурге мусоровоз «КамАЗ» врезался в маршрутку и легковой автомобиль на перекрестке улицы Русановской и Октябрьской набережной, сообщают «Невские новости».

Сообщается, что во время движения у водителя мусоровоза произошел инфаркт, в результате неуправляемый «КамАЗ» протаранил маршрутку и легковой автомобиль марки Hyundai.

Врачи скорой помощи диагностировали у водителя мусоровоза клиническую смерть и отвезли его в больницу, однако там не смогли спасти его жизнь. Остальные участники ДТП не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года водителю автобуса стало плохо во время движения во Всеволжском районе Ленобласти. В результате неуправляемый автобус съехал в кювет. Водитель автобуса скончался на месте.

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