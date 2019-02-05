Вторник, 5 Февраля 2019 года
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В Малайзии задержали российских граждан, жонглировавших ребенком

Происшествия

Ведется расследование

Куала-Лумпур, 5 февраля 2019, 05:28 — REGNUM  В малазийской столице Куала-Лумпуре задержали мужчину и женщину из России, показывавших шоу на одной из улиц города, в ходе которого пара жонглировала собственным маленьким ребенком, сообщает телеканал «Звезда».

Сообщается, что граждане России, мужчина и женщина, которым 28 и 27 лет, показывали представление на улице Раджа Абдулла.

Согласно видеозаписи, опубликованной на YouTube, молодой человек подкидывает и крутит маленького ребенка в руках. После этого пару задержали сотрудники правоохранительных органов. Ведется расследование.

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Происшествия с гражданами России за границей
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