В Малайзии задержали российских граждан, жонглировавших ребенком

Куала-Лумпур, , 05:28 — REGNUM В малазийской столице Куала-Лумпуре задержали мужчину и женщину из России, показывавших шоу на одной из улиц города, в ходе которого пара жонглировала собственным маленьким ребенком, сообщает телеканал «Звезда».

Сообщается, что граждане России, мужчина и женщина, которым 28 и 27 лет, показывали представление на улице Раджа Абдулла.

Согласно видеозаписи, опубликованной на YouTube, молодой человек подкидывает и крутит маленького ребенка в руках. После этого пару задержали сотрудники правоохранительных органов. Ведется расследование.

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