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Массовое ДТП произошло на Ярославском шоссе в Подмосковье

Происшествия

Из-за скопления машин образовалась многокилометровая пробка

Мытищи, Московская область, 5 февраля 2019, 04:16 — REGNUM  Шесть автомобилей столкнулись на Ярославском шоссе в Подмосковье в районе Мытищ, сообщает пресс-служба управления МВД области.

Авария произошла на 19-м километре Ярославского шоссе, столкнулись пять легковых автомобилей и один грузовик. В результате аварии пострадали три человека. На Ярославском шоссе из-за скопления машин образовалась многокилометровая пробка. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля грузовой автомобиль с прицепом протаранил 16 автомобилей в Самаре. Сообщалось, что водитель грузового МАЗ не справился с управлением и совершил наезд на стоянку автомобилей на улице Магистральной. Пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Массовое ДТП с участием грузовика МАЗ произошло в Самаре

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Дорожно-транспортные происшествия
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