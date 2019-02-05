Массовое ДТП произошло на Ярославском шоссе в Подмосковье

Мытищи, Московская область, , 04:16 — REGNUM Шесть автомобилей столкнулись на Ярославском шоссе в Подмосковье в районе Мытищ, сообщает пресс-служба управления МВД области.

Авария произошла на 19-м километре Ярославского шоссе, столкнулись пять легковых автомобилей и один грузовик. В результате аварии пострадали три человека. На Ярославском шоссе из-за скопления машин образовалась многокилометровая пробка. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля грузовой автомобиль с прицепом протаранил 16 автомобилей в Самаре. Сообщалось, что водитель грузового МАЗ не справился с управлением и совершил наезд на стоянку автомобилей на улице Магистральной. Пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Массовое ДТП с участием грузовика МАЗ произошло в Самаре