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Оголодавшие зайцы ищут пропитание в московских дворах

Происшествия

Или пытаются погреться у теплотрасс

Москва, 5 февраля 2019, 03:33 — REGNUM  В ряде жилых дворов Москвы жители обнаружили появление зайцев, сообщил представитель «Мосприроды» агентству «Москва».

В «Мосприроде» заявили, что пока отмечены лишь единичные случаи появления зайцев в дворах Москвы. Предположительно, животные выходят из леса из-за проблем с добычей пищи в лесах, покрытых снегом. В связи с этим зайцы выходят из леса в районы, граничащие с лесами, и пытаются найти пропитание или погреться около теплострассы.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2018 года специалисты «Мосприроды» обратились к жителям Москвы с просьбой не будить впавших в спячку ежей и не уносить их домой. По словам экологов, уже проснувшийся от спячки еж не сможет уснуть и погибнет в отсутствии пищи. Обнаруженных ежей порекомендовали относить в Центр реабилитации диких животных в Москве.

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Спасение диких животных и растений
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