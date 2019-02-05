В Москве вновь открылось движение по Липецкой улице

Москва, , 02:32 — REGNUM На Липецкой улице в Москве, в районе пересечения улицы с Московской кольцевой автодорогой (МКАД), открыли две полосы движения, сообщает Центр организации дорожного движения столицы.

Сообщается, что ремонтные службы завершили работы по утечке воды и переложили поврежденный асфальт на поврежденных полосах дороги. Были открыты две полосы движения по улице Липецкой, а также съезды с МКАД на дорогу.

Ранее движение автотранспорта в районе 23 дома по Липецкой улице в сторону центра Москвы было затруднено из-за скопления воды на проезжей части. На время откачивания воды и промывания асфальта движение по улице было приостановлено.

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