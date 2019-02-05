Пожар в доме на Никитском в Москве мог быть связан с перепланировкой

Москва, , 01:51 — REGNUM Пожар в Москве на Никитском бульваре, в результате которого погибли восемь человек, мог быть связан с давней перепланировкой квартиры, передает РЕН-ТВ.

О квартире 44, в которой начался пожар, рассказал жилец сгоревшего дома Олег Кашин. В ней проживает Ксения — дочь известного дирижера Юрия Башмета.

До нее жилплощадь занимал гражданин США Джеффри, купивший квартиру в 90-е годы. Он сделал в ней такой ремонт, что кухня оказалась в другой части квартиры, были полностью убраны перегородки.

Отметим, что этому противостояли жильцы дома, но «в суде и управе им сказали, что никаких оснований для этого нет».

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Напомним, в результате пожара доме на Никитском бульваре в Москве погибли восемь человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело.

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