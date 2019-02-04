Израильские силовики убили палестинца на Западном берегу реки Иордан

Рамалла , , 23:20 — REGNUM Израильские военные застрелили одного палестинца и ранили еще одного на Западном берегу реки Иордан. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает палестинское агентство ВАФА.

Известно, что израильские солдаты, дежурившие в районе города Дженина, открыли стрельбу по палестинцам после того, как те якобы бросили в них взрывное устройство.

Один молодой палестинец был убит, ещё один получил ранение.

Израильская сторона утверждает, что палестинцы пытались атаковать израильских военных и метнули в них некое взрывное устройство. Однако власти палестинского города Дженина утверждают, что ничего подобного не было, и израильтяне просто открыли огонь по молодым людям, одному из которых 19 лет, второму — 16.