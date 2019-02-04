В Камеруне захвачен нефтяной танкер под флагом Сингапура

Яунде, , 22:47 — REGNUM В Камеруне силами местных военных удерживается нефтяной танкер под флагом Сингапура, в экипаже которого находятся двое граждан КНР, а капитаном является гражданин Украины, сообщает 4 февраля Синьхуа со ссылкой на данные сотрудников китайского консульства и сил безопасности.

Сообщается, что судно взято под контроль после разгрузки в порту Лимбе, экипажу запрещено его покидать. По сведениям от самих камерунских военных захват судно произошел из-за необозначенных источником «торговых разногласий».

Информации о реакции хозяев и фрахтователей судна пока не поступало.