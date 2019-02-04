Понедельник, 4 Февраля 2019 года
23:24:15 МСК

В Камеруне захвачен нефтяной танкер под флагом Сингапура

Происшествия

Капитан — гражданин Украины, а в команде находятся два гражданина Китая

Яунде, 4 февраля 2019, 22:47 — REGNUM  В Камеруне силами местных военных удерживается нефтяной танкер под флагом Сингапура, в экипаже которого находятся двое граждан КНР, а капитаном является гражданин Украины, сообщает 4 февраля Синьхуа со ссылкой на данные сотрудников китайского консульства и сил безопасности.

Сообщается, что судно взято под контроль после разгрузки в порту Лимбе, экипажу запрещено его покидать. По сведениям от самих камерунских военных захват судно произошел из-за необозначенных источником «торговых разногласий».

Информации о реакции хозяев и фрахтователей судна пока не поступало.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить