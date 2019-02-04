СК опубликовал видео с места пожара на Никитском бульваре в Москве

Москва, , 22:15 — REGNUM Следственный комитет России опубликовал видео с места пожара в многоквартирном доме на Никитском бульваре в центре Москвы. Запись размещена на YouTube-канале ведомства.

Пожар в доме № 12 по Никитскому бульвару произошёл в ночь на 4 февраля. Жертвами пожара стали восемь человек, в том числе двое малолетних детей.

По предварительным данным, причиной возгорания могла послужить неисправная электропроводка.

Читайте ранее в этом сюжете: СК подтвердил гибель восьми человек при пожаре на Никитской улице в Москве