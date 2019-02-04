Понедельник, 4 Февраля 2019 года
22:19:17 МСК

СК опубликовал видео с места пожара на Никитском бульваре в Москве

Происшествия

В результате пожара в жилом доме в центре Москвы погибли восемь человек

Москва, 4 февраля 2019, 22:15 — REGNUM  Следственный комитет России опубликовал видео с места пожара в многоквартирном доме на Никитском бульваре в центре Москвы. Запись размещена на YouTube-канале ведомства.

Пожар в доме № 12 по Никитскому бульвару произошёл в ночь на 4 февраля. Жертвами пожара стали восемь человек, в том числе двое малолетних детей.

По предварительным данным, причиной возгорания могла послужить неисправная электропроводка.

Читайте ранее в этом сюжете: СК подтвердил гибель восьми человек при пожаре на Никитской улице в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить