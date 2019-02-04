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В Египте силовики ликвидировали семь террористов на Синае

Происшествия

Террористы готовили атаки на объекты в городе Эль-Ариш

Каир, 4 февраля 2019, 21:40 — REGNUM  В Арабской Республике Египет ликвидированы по меньшей мере семь террористов в ходе боестолкновения с сотрудниками МВД в населенном пункте Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает египетское агентство МЕНА.

Полицейские силы Египта провели спецоперацию в одном из районов Эль-Ариша после того, как появилась информация о том, что группа террористов готовит вооруженные нападения на ряд важных объектов в городе.

В ходе спецоперации были ликвидированы семь террористов. Изъято огнестрельное оружие и три взрывных устройства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштабная антитеррористическая операция «Синай» проводится египетскими силовиками уже год. За этот период египетским силам правопорядка удалось ликвидировать сотни экстремистов.

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Теракты в Египте
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