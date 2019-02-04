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В Иваново выясняют обстоятельства нападения обезьяны на ребёнка в цирке

Происшествия

Обезьяна в цирке-шапито укусила двухлетнюю девочку за лицо

В Иваново выясняют обстоятельства нападения обезьяны на ребёнка в цирке

Южа, Ивановская область, 4 февраля 2019, 21:39 — REGNUM  В городе Юже Ивановской области двухлетняя девочка пострадала в результате нападения цирковой обезьяны. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По информации ведомства, 2 февраля после представления цирка-шапито зрителям было предложено сфотографироваться с обезьяной. Когда ребёнка посадили рядом с животным и попытались сделать снимок, обезьяна схватила лапами голову девочки и несколько раз укусила её за лицо.

Сообщается, что пострадавший ребёнок был госпитализирован в областную детскую клиническую больницу.

По данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе который следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям владельца обезьяны.

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Нападения животных
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