Число жертв пожара в жилом доме в центре Москвы выросло до восьми

Москва, , 19:27 — REGNUM Число жертв пожара в доме №12 на Никитском бульваре в Москве возросло до восьми человек. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах города.

В ходе разбора завалов сгоревшего здания спасатели обнаружили еще один труп. Это ребенок, его пол определить пока не представляется возможным. Общее число погибших, таким образом, выросло до восьми человек.

Напомним, ранее при разборах завалов также было найдено тело ребенка. По предварительным данным, возраст детей — 5−6 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в доме №12 на Никитском бульваре произошел в ночь на 4 февраля. По предварительным данным, пожар мог возникнуть от неисправной электропроводки в квартире дочери известного дирижера Юрия Башмета — Ксении.

В данном доме проживали дочь Башмета Ксения, оперная певица Любовь Казарновская, художник Никас Сафронов, актриса Ингиборга Дапкунайте, а также чиновники и другие граждане.

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