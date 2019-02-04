Понедельник, 4 Февраля 2019 года
19:12:29 МСК

В бразильском Брумадинью обнаружены 134 тела погибших от прорыва плотины

Происшествия

199 человек все ещё считаются пропавшими без вести

Бразилиа, 4 февраля 2019, 19:12 — REGNUM  Спасатели и волонтеры обнаружили ещё более десятка тел погибших при прорыве промышленной дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс, 4 февраля передает агентство Reuters.

По обновленной информации, на настоящий момент число погибших в результате трагедии в Брумадинью достигло 134 человек, 199 человек все ещё считаются пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, прорыв промышленной дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс произошел 25 января. Токсичные воды и грязь из отстойника горнодобывающей компании Vale затопили поселение Брумадинью.

Читайте также: В бразильском Брумадинью почтили память жертв прорыва плотины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наводнения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить