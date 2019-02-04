В бразильском Брумадинью обнаружены 134 тела погибших от прорыва плотины

Бразилиа, , 19:12 — REGNUM Спасатели и волонтеры обнаружили ещё более десятка тел погибших при прорыве промышленной дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс, 4 февраля передает агентство Reuters.

По обновленной информации, на настоящий момент число погибших в результате трагедии в Брумадинью достигло 134 человек, 199 человек все ещё считаются пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, прорыв промышленной дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс произошел 25 января. Токсичные воды и грязь из отстойника горнодобывающей компании Vale затопили поселение Брумадинью.

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