Арендатору кафе под Саратовом, где произошел взрыв, предъявлено обвинение

Москва, , 18:45 — REGNUM Арендатору кафе в поселке Лысые горы, где в результате взрыва пострадали 23 человека, один из которых скончался, предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека»). Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете РФ.

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«Вину в инкриминируемом деянии обвиняемая признала полностью», — подчеркнули в СКР.

В настоящее время следствие проводит мероприятия для сбора и закрепления законодательной базы. Назначены и проводятся пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

В отношении обвиняемой ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 26 января в кафе произошел взрыв газа. Всего пострадали 23 человека, один из них — юбиляр, чей день рождения и отмечали, скончался — он получил ожоги 90% поверхностей тела. Среди пострадавших — двое детей.

По данным правительства Саратовской области, на одном из баллонов в кафе был сломан вентиль, что привело к утечке газа и взрыву. Первым почувствовал запах газа сотрудник службы спасения Александр Горохов, который присутствовал на празднестве в кафе вместе с супругой в качестве гостя. Именно он обнаружил баллон с сорванным вентилем и начал выводить людей из помещения.

Вскоре после взрыва арендатор была задержана, она арестована судом до 27 марта.

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