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Пропавший на Украине капитан захваченного сейнера «Норд» объявлен в розыск

Происшествия

Украинские силовики захватили российский сейнер «Норд» в марте 2018 года

Киев, 4 февраля 2019, 18:34 — REGNUM  Украинские правоохранительные органы объявили в розыск капитана захваченного украинскими пограничниками российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, который несколько дней назад пропал на Украине. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба МВД Украины.

В заявлении МВД Украины сказано, что капитан Горбенко числится как без вести пропавший и его объявили в розыск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против капитана Горбенко на Украине было сфабриковано уголовное дело просто за то, что он является российским гражданином, проживающим в Крыму. Ему грозил тюремный срок. Несколько дней назад Горбенко, который, находясь под следствием, проживал у своих родственников на Украине, пропал без вести. Что с ним случилось, до сих пор не известно.

Родственники капитана сообщили, что украинские правоохранители уже возбудили по факту исчезновения Горбенко уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине после пропажи капитана «Норда» завели дело об убийстве

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Захват украинскими пограничниками российского сейнера «Норд»
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