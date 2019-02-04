Пропавший на Украине капитан захваченного сейнера «Норд» объявлен в розыск

Киев, , 18:34 — REGNUM Украинские правоохранительные органы объявили в розыск капитана захваченного украинскими пограничниками российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, который несколько дней назад пропал на Украине. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба МВД Украины.

В заявлении МВД Украины сказано, что капитан Горбенко числится как без вести пропавший и его объявили в розыск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против капитана Горбенко на Украине было сфабриковано уголовное дело просто за то, что он является российским гражданином, проживающим в Крыму. Ему грозил тюремный срок. Несколько дней назад Горбенко, который, находясь под следствием, проживал у своих родственников на Украине, пропал без вести. Что с ним случилось, до сих пор не известно.

Родственники капитана сообщили, что украинские правоохранители уже возбудили по факту исчезновения Горбенко уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

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