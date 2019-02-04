Число жертв торнадо в Гаване достигло шести человек

Гавана, , 18:33 — REGNUM Власти Кубы озвучили обновленную информацию о жертвах внезапного торнадо в Гаване, 4 февраля передает агентство Associated Press.

По словам министра здравоохранения Кубы Хосе Анхеля Портала Миранды, за несколько дней после торнадо в больницах скончались двое раненых. Общее число жертв достигло шести человек.

После торнадо, атаковавшего столицу Кубы 28 января, в больницах Кубы остается 11 пострадавших. Торнадо на Кубе был зафиксирован впервые в истории.

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