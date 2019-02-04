В Костромской области снизилось количество ДТП

Кострома, , 18:06 — REGNUM В 2018 году в Костромской области на 4% снизилось количество ДТП, сообщает пресс-служба губернатора области. В сравнении с 2017 годом, количество раненых в авариях людей снизилось на 5%.

В прошлом году в регионе начали выявлять нарушения на дорогах приборами фото-, видеофиксации, работающими в автоматическом режиме. Так, на основе данных с камер, было вынесено более 597 тысяч постановлений о наложении административных штрафов. Это 87% от общего числа вынесенных постановлений Госавтоинспекции.

Также в регионе регулярно проводят профилактические мероприятия и реализуются меры по обустройству уличного освещения в населенных пунктах и введению светофорного регулирования.

«Напомню ситуацию двухлетней давности, когда за один год у нас с вами произошло снижение дорожно-транспортных происшествий почти на треть. Это стало возможным благодаря тому, что были расставлены камеры, пошли жесткие мероприятия по контролю за пьяными водителями, за соблюдением скоростного режима. Был очень серьезный, прорывной результат. И сейчас по многим показателям у нас продолжается снижение, где-то показатели стабильны. Но практика показала, что мы двигаемся абсолютно правильным путем. Результат очевиден», — отметил глава региона Сергей Ситников.

ИА REGNUM напоминает, что оштрафованные водители будут пополнять дорожный фонд Костромской области. В регионе надеются, что костромские водители будут нарушать правила дорожного движения на 300 миллионов рублей в год

После того, как местные чиновники примут соответствующие изменения в региональное законодательство, поступления от штрафов станут дополнительным источником формирования фонда. Местные власти обещают расходовать их на развитие и содержание дорожной сети региона.