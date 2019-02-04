ОП РФ: вспышка эхинококкоза в Ульяновске так или иначе связана с пищеблоком

Ульяновск, , 17:57 — REGNUM Одна из версий заболевания эхинококкозом среди курсантов Суворовского училища в Ульяновске сводится к тому, что распространение заболевания так или иначе связано с пищеблоком. Представляется, что именно она со временем и подтвердится, заявил член Общественной палаты РФ Владимир Винницкий.

«К сожалению, распространение инфекций через пищу в образовательных учреждениях — далеко не редкость. За качество питания в образовательных учреждениях, в большинстве случаев, ответственность несут конкретные компании-операторы, которые назначаются по конкурсу. Несмотря на случаи массовых заражений, контракты из года в год заключаются с теми же исполнителями», — констатировал он.

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Винницкий добавил, что при проверках надзорные органы часто выявляют нарушения технологии приготовления пищи, несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками пищеблока, прием продукции без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, нарушение правил мытья столовой и кухонной посуды, технологического оборудования. Он уточнил, что инфекция передается учащимися или преподавателями, но это происходит гораздо реже.

«Случай с ульяновским училищем ни в коем случае нельзя упускать из виду, виновные должны понести наказание. Комиссия ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК направит необходимые запросы в надзорные органы, а также руководству Ульяновской области», — заключил Винницкий.

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Как сообщал ранее ИА REGNUM, первоначально сообщалось о 20 курсантах, у которых выявлена патология легких, затем — о 27. Предварительно это связывали с «малоконтагиозным инфекционным заболеванием, которое не передается от человека к человеку». В министерстве здравоохранения заверили, что «все воспитанники училища чувствуют себя удовлетворительно и не требуют госпитализации». Также было инициировано обследование всех курсантов и сотрудников училища — всего более 800 человек. К работе комиссии были привлечены военные медики Министерства обороны РФ.

Накануне стало известно, что у 26 курсантов выявлен эхинококкоз — паразитарное заболевание, которое вызывается ленточными червями.

Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) от Ульяновской области потребовал «незамедлительного предоставления полной и достоверной информации о состоянии здоровья всех детей, возбуждения уголовного дела по факту массового заражения и причинения вреда здоровью». Также направлены обращения в Минздрав РФ и СКР.

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В настоящее время продолжается эпидрасследование с участием эпидемиологов, привлеченных Министерством обороны РФ. Проверку по факту заболевания воспитанников училища проводит военная прокуратура.

По словам главного внештатного детского инфекциониста минздрава Ульяновской области Алексея Смолина, «заражение происходит при питье загрязненной воды и употребления в пищу необработанных термически продуктов питания», при этом от человека к человеку заболевание не передается. По одной из версий, ребята могли заразиться летом на учениях в Поливно.

Кисты у воспитанников училища выявлены в основном в легких и в печени. При этом они развиваются в течение полугода, и пока неясно, повлияет заболевание на дальнейшую возможность продолжать военную карьеру.

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