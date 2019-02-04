В «Шереметьево» у пассажира изъято более 2,5 килограмма кокаина

Москва, , 17:52 — REGNUM Таможенники в московском аэропорту «Шереметьево» изъяли более 2,5 килограмма кокаина у гражданина России, прилетевшего из Латинской Америки. Об этом сообщили 4 февраля в Федеральной таможенной службе.

Вещество белого цвета, расфасованное в брикеты, было обнаружено сотрудниками таможни в скрытых в стенках чемодана пассажира. Проведённый экспресс-анализ дал положительный результат на наличие наркотического средства, отметили в пресс-службе ФТС.

Сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических веществ, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства в особо крупном размере».

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