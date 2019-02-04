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В Башкирии уволили полицейского, сбросившего хромого пенсионера со скамейки

Происшествия

В отношении второго полицейского проводится проверка

Уфа, 4 февраля 2019, 17:36 — REGNUM  Одного из полицейских — героев видеоролика, распространившегося в интернете, уволили из рядов сотрудников внутренних дел. В отношении второго участника инцидента проводится проверка, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД на транспорте по Приволжскому федеральному округу.

Установлено, что видеозапись сделана в марте 2017 года на железнодорожном вокзале поселка Раевский Альшеевского района республики.

Видно, что мужчина, которому на вид 45−50 лет, лежит на скамейке на вокзале в грязных ботинках. На неоднократные замечания полицейских он не реагировал. После этого правоохранители повели себя некорректно в отношении гражданина — скинули его со скамейки на пол.

В управлении подчеркнули, что в случае установления вины второго сотрудника будет решаться вопрос о его увольнении из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

В следственном управлении СКР на транспорте по ПФО уточнили, что «правоохранители сталкивают лежащего на пол, при этом на записи видно, что у пожилого мужчины из рук выскальзывает трость». Также уточняется, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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