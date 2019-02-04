Следствие не видит угрозы в свиных головах под дверью депутата

Москва, , 17:13 — REGNUM Злоумышленников, которые испортили машину и подкладывали свиные головы депутату муниципального округа Измайловское Москвы Надежде Загордан, не нашли до сих пор. Нет даже результатов экспертизы жидкости, которой залили автомобиль, сообщила она 4 февраля в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Первый инцидент, по словам Загордан, произошёл 22 июня 2018 года. Неизвестные разбили стёкла её машины и залили внутрь салона едкую жидкость, предположительно кислоту. То, что это кислота, — версия Загордан, потому что данных экспертизы нет до сих пор. 24 сентября 2018 года муниципальному депутату подкинули свиные головы с воткнутыми в них ножами. Одну под дверь квартиры, в которой живёт она, другую — под дверь родителям.

«Случай, когда мне залили кислоту в машину, квалифицировали как порча имуществу. Ущерб насчитали 240 тысяч, хотя машину пришлось продать, потому что ремонтировать было бессмысленно, кислота растворяла железо», — рассказала Загордан.

Уголовное дело по факту порчи автомобиля возбудили только после того, как о подброшенных свиных головах написали СМИ, и происшествие получило общественный резонанс.

«Дело завели части 1 статьи 167 УК РФ — умышленное уничтожение или повреждение имущества, то есть моей машины. Сведения о свиных головах у меня под дверью приобщили к материалам этого дела. Я спрашивала, как квалифицировали свиные головы, которые мне подбросили, но следователи не видят в этом угрозу, потому что там не было записки с угрозами», — рассказала депутат.

Оба происшествия измайловский депутат связывает с профессиональной деятельностью. По её словам, есть три возможных причины запугивания. Первая — расследование Загордан о расходах на благоустройство Измайловского проспекта. Вторая причина — конфликт с главой муниципального округа. Депутат считает, что чиновник совмещал службу и предпринимательскую деятельность, о чём она сообщала в разные инстанции. И последняя причина — расследование конфликта интересов при распределении помещений города Москвы.

В Следственном комитете пообещали, что проверят все три версии, однако пока особых продвижений по делу нет, рассказала корреспонденту ИА REGNUM Загордан.