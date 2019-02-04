Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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На Ямале задымление торгового центра вызвало переполох

Происшествия

Из-за короткого замыкания произошло задымление склада

Салехард, 4 февраля 2019, 17:06 — REGNUM  На Ямале короткое замыкание в складском помещении торгового центра вызвало переполох. Возгорания не было, пострадавших тоже нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

Инцидент произошёл в первой половине дня в Новом Уренгое. Поступило сообщение о возгорании в торговом центре «Виктория», расположенном в микрорайоне Советском.

По предварительной информации, наблюдалось слабое задымление в складском помещении. В ходе проведения боевой разведки прибывшим пожарным расчётом было установлено, что произошло короткое замыкание при проведении ремонтно-сварочных работ без последующего возгорания.

Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 12 человек. Погибших и пострадавших нет. Всего было привлечено 7 единиц спецтехники и 18 огнеборцев.

Напомним, что накануне, 3 февраля, в Тюмени был уничтожен огнём ангар с мебельным цехом и складом. Предварительной причиной возгорания названо замыкание электропроводки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени сгорел мебельный цех

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Пожары в учреждениях торговли
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