В Ульяновске выясняют, смогут ли заболевшие суворовцы продолжать карьеру

Ульяновск, , 16:57 — REGNUM Проверку по факту заболевания воспитанников суворовского училища в Ульяновске проводит военная прокуратура. Эпидрасследование с участием эпидемиологов, привлеченных Министерством обороны РФ, продолжается.

Угрозы здоровью суворовцев, у которых были выявлены признаки паразитарного заболевания (эхинококкоз), а также распространения заболевания среди учащихся училища нет. Курсанты посещают занятия в обычном порядке, госпитализация им не требуется, сообщает Рен ТВ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Комиссия Минобороны России совместно со специалистами госсанэпиднадзора и министерства здравоохранения устанавливают источник заражения. Кроме того, проверку по факту происшествия проводит военная прокуратура.

В настоящее время продолжаются диагностичекие обследования. У всех учащихся и преподавателей взята кровь на анализы, сделан рентген и проводят УЗИ, полное обследование завершится 6 февраля, сообщает «Улправда». Выявляют эхинококкоз, как правило, на поздних сроках обращения, чаще всего эхинококк передаётся от собак. По словам главного внештатного детского инфекциониста минздрава Ульяновской области Алексея Смолина, «заражение происходит при питье загрязненной воды и употребления в пищу необработанных термически продуктов питания», при этом от человека к человеку заболевание не передается. По одной из версий, ребята могли заразиться летом на учениях в Поливно.

Лечение занимает от нескольких месяцев до трёх лет. Операция проводится в тех случаях, когда разрастаются кисты. Пока неизвестно, какая стадия заболевания у курсантов.

«Пока нельзя говорить, смогут ли заболевшие суворовцы продолжать военную карьеру или нет. Ни у одного из курсантов нет признаков осложнений, все в начале пути — кисты у всех мелкие, они растут медленно (у кого-то в лёгких, у кого-то в печени). Киста растет более полугода. Источник инфекции пока непонятен», — приводит «Улпресса» комментарий заведующей кафедрой инфекционных и кожно-венерических болезней УлГУ Любови Киселевой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области по результатам медицинского обследования у 26 курсантов Суворовского военного училища выявлен эхинококкоз — это паразитарная болезнь, вызываемая ленточными червями. Заразиться можно при поглощении яиц паразита, содержащихся в зараженных пищевых продуктах, воде или почве, или при прямом контакте с больными животными. Пока обследованы 400 воспитанников и сотрудников училища из 800.

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Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) от Ульяновской области потребовал «незамедлительного предоставления полной и достоверной информации о состоянии здоровья всех детей, возбуждения уголовного дела по факту массового заражения и причинения вреда здоровью». Также направлены обращения в Минздрав РФ и СКР.

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