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В Калуге пенсионер погиб при пожаре в своей квартире: проводится проверка

Происшествия

Мужчина жил один и нередко употреблял спиртное

В Калуге пенсионер погиб при пожаре в своей квартире: проводится проверка
Иллюстрация: Kaluga.sledcom.ru
Квартира после после пожара.

Калуга, 4 февраля 2019, 16:54 — REGNUM  В Калуге ночью 3 февраля на третьем этаже многоквартирного дома на улице Чичерина произошёл пожар, в результате которого погиб пожилой мужчина. Об этом 4 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Александр Лавров.

По его словам, погибшим является проживавший в квартире пенсионер. Со слов соседей, мужчина жил один и нередко употреблял спиртное.

«Следователи совместно с сотрудниками ГУ МЧС по Калужской области провели осмотр места происшествия. Причина пожара и все обстоятельства происшествия устанавливаются. Предположительно, пожар начался от дивана, на котором и было обнаружено тело погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал Александр Лавров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 61-летний мужчина погиб 26 января 2019 года на пожаре в деревне Кувшиново Жуковского района Калужской области. На момент пожара в доме погибший находился один, и пожилому человеку не удалось спастись самостоятельно. Накануне, 25 января случился пожар в деревянном жилом доме в деревне Трясь Жуковского района. И хотя тушить дом выехали три пожарные машины, здание сгорело полностью. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

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Пожары в жилых домах
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