Движение после ЧП на Липецкой улице в Москве частично восстановлено

Москва, , 15:44 — REGNUM В Москве восстановлено движение автомобилей по улице Липецкой в сторону Московской области, сообщили 4 февраля в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«Движение в область по Липецкой улице полностью восстановлено», — указано в сообщении.

Движение в центр перекрыто из-за скопления воды на дороге. На месте ведут работы коммунальные службы. Там откачивают воду и промывают асфальт.

Для проезда в центр Москвы специалисты ЦОДД советуют воспользоваться соседними магистралями.