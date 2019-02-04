Камчатскую школьницу наградили за спасение 11-летнего мальчика

Елизово, Камчатский край, , 15:40 — REGNUM На Камчатке восьмикласснице Марии Филоненко, спасшей 11-летнего мальчика, сотрудники Елизовского ОГИБДД на торжественной школьной линейке вручили благодарственное письмо и памятный подарок, сообщили в краевой полиции.

ДТП произошло днём 22 января в посёлке Раздольный. 53-летний водитель «УАЗ» совершил наезд на 11-летнего мальчика. С места происшествия он скрылся. О случившемся сотрудникам Госавтоинспекции рассказали дети, оказавшиеся в этот момент рядом, — сообщает издание «АиФ-Камчатка».

Водителя автоинспекторы задержали спустя час. Как выяснилось, «УАЗ» ехал по межквартальному проезду, и автомобиль зацепил голову школьника, который от удара упал между колёсами машины. В этот момент, видя, что автомобиль продолжает движение, Мария, схватив мальчика за одежду, буквально вытащила его из-под колёс.

Водитель остановился и в грубой форме отчитал детей за то, что они нарушают правила дорожного движения. Не оказав школьнику помощь, он оставил место ДТП. Восьмиклассница же не только вытащила мальчика из-под колёс, но и оказала ему первую доврачебную помощь: обработала открытую рану антисептическим раствором, перевязала голову.

Сотрудники елизовской Госавтоинспекции поблагодарили Марию Филоненко, её официального представителя, а также педагогический коллектив школы за воспитание отзывчивых, готовых прийти на помощь и способных принимать решение в экстремальной ситуации детей.