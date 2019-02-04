В 2018 году число жертв пожаров в Казахстане выросло на 19%

Астана, , 15:46 — REGNUM В 2018 году в Казахстане зарегистрировано 14 657 пожаров, что на 6% меньше, чем в 2017 году, заявил заместитель министра внутренних дел республики Юрий Ильин, сообщает 4 февраля агентство «КазТАГ».

По его словам, за год в результате пожара погибли 434 человек, что на 19% больше, чем годом ранее. Численность травмированных уменьшалась на 11%, до 412 человек.

Ильин добавил, что в течение отопительного сезоны 2018−2019 годов погибли 116 человек, травмы получили — 111 человек. Основной причиной гибели людей является неправильное эксплуатация печного отопления, сообщил Ильин.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в Астане произошло возгорание временной постройки на площади 30 кв. метров с последующим обрушением кровли площадью 25 кв. метров. В результате пожара погибли пятеро детей.

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