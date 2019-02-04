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Гибель пятерых детей при пожаре в Астане — возбуждено уголовное дело

Происшествия

Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи

Астана, 4 февраля 2019, 15:28 — REGNUM  Правоохранительные органы Казахстана возбудили уголовное дело в связи с трагической гибелью пятерых детей при пожаре в жилом доме в Астане. Об этом стало известно в ходе брифинга заместитель министра внутренних дел республики Юрий Ильин, сообщили 4 февраля в службе центральных коммуникаций.

Заместитель министра начал свое выступление со слов соболезнования. По его словам, в результате пожара погибли пять девочек — младшей было три месяца, старшей 13 лет. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в акимате (администрации) Астаны состоялось экстренное совещание в связи с трагической гибелью пятерых детей при пожаре временного строения в Астане.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астане состоялось экстренное совещание в связи с гибелью детей при пожаре

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Пожары в жилых домах
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