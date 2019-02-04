Ростовских полицейских подозревают в сбыте конфиската

Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 15:18 — REGNUM Сотрудники управления ФСБ России по Ростовской области провели обыски в отделе полиции Каменска-Шахтинского. Нескольких высокопоставленных чиновниковправоохранительных органов подозревают в продаже конфиската.

По сведениям, которыми располагает портал 1Rnd.ru, сумма причинённого госбюджету ущерба составила 35 млн рублей. Уголовные дела по данному факту уже возбуждены. Четыре гражданских лица стали фигурантами уголовного дела по статье 171 УК РФ «Незаконная предпринимательская деятельность» .

Под подозрение пали семь правоохранителей, в том числе заместитель начальника по оперативной работе и бывший начальник экономического блока.

Интернет-портал отмечает, что через Каменск-Шахтинский проходит федеральная трасса М-4 «Дон». Арест грузов с фальсификатами здесь не редкость.