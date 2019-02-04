Понедельник, 4 Февраля 2019 года
15:18:21 МСК

Ростовских полицейских подозревают в сбыте конфиската

Происшествия

ФСБ проверяет один из районных отделов донской полиции

Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 4 февраля 2019, 15:18 — REGNUM  Сотрудники управления ФСБ России по Ростовской области провели обыски в отделе полиции Каменска-Шахтинского. Нескольких высокопоставленных чиновниковправоохранительных органов подозревают в продаже конфиската.

По сведениям, которыми располагает портал 1Rnd.ru, сумма причинённого госбюджету ущерба составила 35 млн рублей. Уголовные дела по данному факту уже возбуждены. Четыре гражданских лица стали фигурантами уголовного дела по статье 171 УК РФ «Незаконная предпринимательская деятельность» .

Под подозрение пали семь правоохранителей, в том числе заместитель начальника по оперативной работе и бывший начальник экономического блока.

Интернет-портал отмечает, что через Каменск-Шахтинский проходит федеральная трасса М-4 «Дон». Арест грузов с фальсификатами здесь не редкость.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить