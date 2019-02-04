Спецслужбы Киргизии арестовали террориста, переправлявшего боевиков в Сирию

Бишкек, , 15:03 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержалиместного жителя, который изготовил поддельный паспорт и в феврале 2014 года уехал в Сирию, где вступил в ряды террористов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 4 февраля, в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, арестованный киргизстанец уже имеет судимость за преступления, предусмотренные статьей «Содействие террористической деятельности».

«Задержанный за короткое время стал одним из активных функционеров сил международного терроризма, участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирии. Впоследствии был переброшен в Турцию, где отвечал за функционирование крупного канала переправки боевиков в Сирию», — отмечают в ГКНБ.

Задержанного поместили в следственный изолятор госкомитета нацбезопасности. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Наемничество». Спецслужбы пытаются установить личности его соучастников.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии за последние восемь лет численность осужденных за терроризм и религиозный экстремизм увеличилось в 7,6 раза — с 79 человек в 2010 году до более чем 600 человек в 2018 году. Каждый пятый такой преступник — женщина.

Отметим, что на стороне различных террористических группировок в Сирии, Афганистане и Ираке воевали около 800 граждан Киргизии. Почти половина из них — женщины и дети.