Власти Саратова не знают о следствии против главы КУИ: она в отпуске

Саратов, , 14:37 — REGNUM В Саратове задержали председателя комитета по управлению имуществом (КУИ) Елену Салееву, в квартире чиновницы проходят обыски. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Расследование касается вывода земельных участков из муниципальной собственности и изменения разрешенного вида их использования, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«В настоящее время в суде находятся иски прокуратуры о возврате земельных участков, которые фактически выбили из муниципальной собственности, а могли быть проданы на торгах и пополнить местный бюджет», — подчеркнули в прокуратуре.

В декабре по этому уголовному делу был арестован бывший начальник отдела муниципального контроля КУИ. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере.

В то же время в администрации Саратова сообщили, что о следственных действия в отношении Салеевой ничего неизвестно, а с 1 февраля она находится в отпуске, сообщает «Коммерсантъ — Средняя Волга».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в середине декабря 2018 года был задержан бывший начальник отдела муниципального контроля комитета по управлению имуществом Саратова.

По версии следствия, в 2015—2016 годах экс-глава отдела получил взяток на общую сумму около 18 млн рублей за подготовку и выдачу документации на строительство многоквартирных домов на земельном участке в Заводском районе, принадлежащем муниципалитету.