В Счастье прибыла группа иностранных снайперов — разведка ЛНР

Луганск, , 14:39 — REGNUM В Счастье зафиксировано прибытие группы снайперов, состоящей преимущественно из женщин, которые разговаривают с прибалтийским акцентом, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщил 4 февраля официальный сайт оборонного ведомства.

Он отметил, что иностранцы мало контактируют с местным населением.

«По данным наших источников, группа прибыла после учебных сборов в Западной Украине для активизации снайперской деятельности, с целью обострения обстановки вдоль линии боевого соприкосновения, а также получение практического опыта», — добавил Марочко.

Как сообщала разведка ДНР, 27 января в район населённого пункта Дзержинск прибыла группа снайперов 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Они получили указание спровоцировать народную милицию ДНР на ответный огонь.

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