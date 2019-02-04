Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Полиция Уганды обнаружила человеческие останки в святилище целителя

Происшествия

Жители деревни продолжают поиски пропавшего односельчанина

Лувееро, Уганда, 4 февраля 2019, 14:31 — REGNUM  Жители деревни в округе Кикьюса провинции Лувееро обнаружили девять гробниц в святилище, предположительно принадлежащем местному целителю. Полиция обнаружила в них сотни человеческих костей и одно изувеченное тело, сообщает Daily Monitor Uganda.

Жители деревни Бутииква проникли в святилище целителя Армстронга Нсубуга 1 февраля, когда они искали пропавшего односельчанина по имени Мосес Вобусобози. Вобусобози числится пропавшим с 28 января, когда он пошел за водой к местной плотине и не вернулся. Плотина находится рядом со святилищем.

Жители обнаружили человеческие останки и вызвали полицию. Однако тело не принадлежало пропавшему.

«Мы обнаружили тело и несколько сотен костей, извлеченных из могил вокруг святилища местного целителя», — сообщил представитель полиции по области Саванна.

Полиция завела дело об убийстве против целителя Нсубуга, расследование и поиски пропавшего продолжаются.

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