Полиция Уганды обнаружила человеческие останки в святилище целителя

Лувееро, Уганда, , 14:31 — REGNUM Жители деревни в округе Кикьюса провинции Лувееро обнаружили девять гробниц в святилище, предположительно принадлежащем местному целителю. Полиция обнаружила в них сотни человеческих костей и одно изувеченное тело, сообщает Daily Monitor Uganda.

Жители деревни Бутииква проникли в святилище целителя Армстронга Нсубуга 1 февраля, когда они искали пропавшего односельчанина по имени Мосес Вобусобози. Вобусобози числится пропавшим с 28 января, когда он пошел за водой к местной плотине и не вернулся. Плотина находится рядом со святилищем.

Жители обнаружили человеческие останки и вызвали полицию. Однако тело не принадлежало пропавшему.

«Мы обнаружили тело и несколько сотен костей, извлеченных из могил вокруг святилища местного целителя», — сообщил представитель полиции по области Саванна.

Полиция завела дело об убийстве против целителя Нсубуга, расследование и поиски пропавшего продолжаются.