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«Мать издевалась над младенцем»: СКР проверяет инцидент в больнице на Урале

Происшествия

В больницу ребёнок поступил по вине женщины, предположили следователи

Челябинск, 4 февраля 2019, 14:25 — REGNUM  В Челябинской области мать издевалась над своим трёхмесячным ребёнком, избивала и кусала. Это произошло прямо в областной детской больнице, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Проверку по факту жестокого обращения с ребёнком уже начал Следственный комитет. Установлено. что ребёнок поступил вместе со своей матерью в больницу Магнитогорска с травмой головы. Затем их перевели в областную детскую больницу. По предварительным данным, в больнице он оказался после того, как упал с рук матери.

Сейчас женщина не находится рядом с ребёнком. Помощь ему оказывает медицинский персонал. В ближайшее время следователи решат, возбуждать ли по данному инциденту уголовное дело или нет.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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