«Мать издевалась над младенцем»: СКР проверяет инцидент в больнице на Урале

Челябинск, , 14:25 — REGNUM В Челябинской области мать издевалась над своим трёхмесячным ребёнком, избивала и кусала. Это произошло прямо в областной детской больнице, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Проверку по факту жестокого обращения с ребёнком уже начал Следственный комитет. Установлено. что ребёнок поступил вместе со своей матерью в больницу Магнитогорска с травмой головы. Затем их перевели в областную детскую больницу. По предварительным данным, в больнице он оказался после того, как упал с рук матери.

Сейчас женщина не находится рядом с ребёнком. Помощь ему оказывает медицинский персонал. В ближайшее время следователи решат, возбуждать ли по данному инциденту уголовное дело или нет.