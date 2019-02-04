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Ингеборга Дапкунайте не пострадала на пожаре в центре Москвы

Происшествия

Актриса выразила соболезнования пострадавшим

Ингеборга Дапкунайте не пострадала на пожаре в центре Москвы
Цитата из т/с «Мост». реж Константин Статский, Максим Василенко. 2018. Россия
Ингеборга Дапкунайте

Москва, 4 февраля 2019, 13:37 — REGNUM  Актриса Ингеборга Дапкунайте не пострадала во время пожара ночью 4 февраля. Об этом говорится на её странице в Instagram.

«Со мной и сыном все в порядке», — написала она.

Дапкунайте выразила соболезнования пострадавшим во время трагедии на Никитском бульваре. Сообщение проиллюстрировано чёрной картинкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью в историческом здании на Никитском бульваре случился пожар. По последним данным, погибли шесть человек.

Ранее стало известно, что дочь и внук Юрия Башмета не пострадали во время пожара.

Читайте ранее в этом сюжете: Дочь и внук Юрия Башмета не пострадали на пожаре в «звездном» доме

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