Ингеборга Дапкунайте не пострадала на пожаре в центре Москвы

Москва, 4 февраля 2019, 13:37 — REGNUM Актриса Ингеборга Дапкунайте не пострадала во время пожара ночью 4 февраля. Об этом говорится на её странице в Instagram.
«Со мной и сыном все в порядке», — написала она.
Дапкунайте выразила соболезнования пострадавшим во время трагедии на Никитском бульваре. Сообщение проиллюстрировано чёрной картинкой.
Как сообщало ИА REGNUM, ночью в историческом здании на Никитском бульваре случился пожар. По последним данным, погибли шесть человек.
Ранее стало известно, что дочь и внук Юрия Башмета не пострадали во время пожара.
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