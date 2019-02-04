Дочь и внук Юрия Башмета не пострадали на пожаре в «звездном» доме

Москва, , 13:10 — REGNUM Пожар, который произошёл ночью 4 февраля, в «звёздном» доме на Никитском бульваре в Москве, полностью уничтожил все имущество и квартиру дочери Юрия Башмета Ксении.

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Как уточнил гендиректор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко, Ксения Башмет вместе с сыном успела выбежать.

«Оба не пострадали», — приводит РАИ Новости слова Гринченко.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в жилом здании на Никитском бульваре в центре Москвы произошёл ночью 4 февраля. Огонь вспыхнул на пятом этаже в квартире дочери музыканта Юрия Башмета, 38-летней Ксении. Тушение пожара затрудняло то, что здание старой постройки и имеет деревянные перекрытия. В 3:49 пожар был локализован, в 5:10 полностью ликвидирован. Огонь прошёл по площади 1000 кв. м.

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Названа предварительная причина пожара в центре Москвы

По последним данным, жертвами пожара стали шесть человек, один из которых несовершеннолетний, ещё двое пострадали. 42 жителя, в том числе восемь детей, пожарным удалось вывести из горящего здания.

Добавим, что элитный дом, в котором произошла трагедия, называют «звездным», так как в нём проживают такие известные люди, как актриса Ингеборга Дапкунайте, художники Елена Лаврека и Никас Сафронов, а также оперная певица Любовь Казарновская.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования. Жильцы обвиняют Ксению Башмет в незаконной перепланировке квартиры.

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