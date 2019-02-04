Стрельба в центре Ростова-на-Дону: подозреваемый задержан

Ростов-на-Дону, , 12:56 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержан 53-летний мужчина, устроивший стрельбу в центре города-миллионника и ранивший оппонента. Он подозревается в покушении на убийство, уточнили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 4 февраля.

Согласно предоставленной следователями информации, причиной применения огнестрельного оружия стал конфликт со знакомым 50-летним мужчиной. Пострадавший в настоящее время находится в больнице, за его жизнь борются медики.

«Подозреваемый с места происшествия скрылся, но впоследствии явился в правоохранительные органы с явкой с повинной», — уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, что инцидент произошёл на проспекте Соколова днём 3 февраля 2019 года.

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