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Густой туман осложнил работу ростовского аэропорта «Платов»

Происшествия

Несколько рейсов задерживаются

Ростов-на-Дону, 4 февраля 2019, 12:47 — REGNUM  Густой туман вмешался в работу международного аэропорта Ростова-на-Дону. Аэродром «Платова» не смог принять три рейса из Москвы, один борт принял Краснодар.

Согласно онлайн-табло ростовской воздушной гавани, из-за сложных метеоусловий были задержаны самолёты, следовавшие из российской столицы, трёх авиакомпаний — «Победа», «РусЛайн» и «ЮТэйр». Также ростовский аэродром не смог принять борт из Тбилиси.

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Кроме того, один борт авиакомпании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга, был отправлен на запасной аэродром — в Краснодар. В Ростов-на-Дону пассажиров доставят автобусом. На дорогу до донской столицы уйдёт около трёх часов.

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Авиапроисшествия
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