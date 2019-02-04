Густой туман осложнил работу ростовского аэропорта «Платов»

Ростов-на-Дону, , 12:47 — REGNUM Густой туман вмешался в работу международного аэропорта Ростова-на-Дону. Аэродром «Платова» не смог принять три рейса из Москвы, один борт принял Краснодар.

Согласно онлайн-табло ростовской воздушной гавани, из-за сложных метеоусловий были задержаны самолёты, следовавшие из российской столицы, трёх авиакомпаний — «Победа», «РусЛайн» и «ЮТэйр». Также ростовский аэродром не смог принять борт из Тбилиси.

Ранее по теме: Сильный туман не помешал работе ростовского аэропорта «Платов»

Из-за тумана в ростовском «Платове» задержали рейс в Минск

Кроме того, один борт авиакомпании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга, был отправлен на запасной аэродром — в Краснодар. В Ростов-на-Дону пассажиров доставят автобусом. На дорогу до донской столицы уйдёт около трёх часов.

Читайте также: Из-за густого тумана рейсы вместо ростовского «Платова» принял Краснодар