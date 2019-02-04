Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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В полицейском участке Уганды задержанный обнаружен мертвым

Происшествия

Погибший не смог расплатиться с микрофинансовой организацией

Джинджа, Уганда, 4 февраля 2019, 12:34 — REGNUM  Мужчина в возрасте 37 лет, задержанный за невыплату долга, был обнаружен мертвым в камере полицейского участка Магва в районе города Джинджа спустя сутки после его ареста. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Власти предполгают, что Муса Губинди совершил самоубийство.

Сообщается, что Губинди был задержан за невыплату ссуды в размере 300 тысяч угандийских шиллингов (около 81 доллара США) микрофинансовой организации.

Знакомые погибшего рассказали, что из-за перелома ноги Губинди пришлось прекратить работать, и он не смог выплатить ссуду.

«Такого никогда не случалось в нашем районе. Я обращаюсь к каждому, если у вас есть проблемы, суицид не станет их решением», — прокомментировал ситуацию председатель деревни Магва Абубакр Кинту.

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Происшествия в местах лишения свободы
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