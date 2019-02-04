В ДТП во Владимирской области пострадали рабочие из Чувашии

Чебоксары, , 12:26 — REGNUM Четверо пострадавших жителей Чувашии в аварии во Владимирской области находятся в состоянии средней тяжести, состояние двух пострадавших оценивается как тяжёлое. Об этом ИА REGNUM сообщили в минздраве Чувашии.

Авария произошла 4 февраля в Судогодском районе Владимирской области. Предварительно сообщалось, что грузовой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, который выполнял частный рейс Чебоксары — Москва. В результате ДТП три человека погибли, травмы получили шесть человек. Детей среди пострадавших нет.

«В больницу скорой медицинской помощи (центральная травматология) в город Владимир доставлены шестеро пострадавших, из них четверо — в состоянии средней степени тяжести, двое — в тяжелой степени тяжести. Тела доставлены в морг Центральной районной больницы Судогодского района», — говорят в минздраве Чувашии.

В министерстве отмечают также, что происшествие находится на личном контроле главы Чувашии Михаила Игнатьева. Всем службам и ведомствам поручено «оперативно взаимодействовать» для решения поступающих вопросов.

Ранее сообщалось, что в микроавтобусе находились рабочие из Чувашии — жители Порецкого и Алатырского районов, которые ехали на заработки в Москву.

Водитель микроавтобуса в 2018 году 29 раз нарушил правила дорожного движения, в основном — превышал допустимую скорость, сообщают РИА Новости.

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