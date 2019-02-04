Три пассажира, не считая собак: подробности дела экс-спикера думы Тюмени

Тюмень, , 12:28 — REGNUM Дело бывшего спикера думы Тюмени Дмитрия Еремеева обрастает на повторных слушаниях новыми подробностями. В нём появились свидетели-пассажиры и две собаки, о которых ранее не говорилось, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Дмитрий Еремеев обвиняется по прежней части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Как следует из материалов дела, около полуночи 24 июня 2018 года на тот момент председатель думы Тюмени на 178-м км автомобильной дороги Р254 «Иртыш», управляя Toyota Land Cruiser, начал обгон, не убедившись, что встречная полоса движения свободна на достаточном для маневра расстоянии. В итоге его внедорожник столкнулся с автомашиной Toyota Avensis, водитель и пассажир которой погибли на месте. В автомобиле Дмитрия Еремеева сработали подушки безопасности, он был госпитализирован с серьёзными травмами и провёл в стационаре два месяца.

Сегодня, 4 февраля 2019 года, были допрошены пассажиры Toyota Land Cruiser. Ими оказались трое молодых людей 2000 и 2001 годов рождения, которые направлялись из села Друганово в Тюмень. Молодые люди голосовали у остановки «Червишево». Остановился, по их словам, только Дмитрий Еремеев, предупредив, что в салоне две собаки. Свидетели подтвердили, что по трассе внедорожник гнал со скоростью 120 км/час, однако ранее озвученный факт, что водитель разговаривал во время столкновения с Toyota Avensis по сотовому телефону, не подтвердили. Причём один из парней спал, двое других сидели в интернете на своих смартфонах. Адвокат Еремеева обратился к детализации звонков и данным видеорегистратора — подзащитный не звонил, входящих тоже не было.

«Возвращался в город с дачи. Когда повернул на федеральную трассу, увидел голосующих парней. Там автобусы не ходят, и поэтому многие берут здесь попутчиков. Впереди ехала машина со скоростью примерно 80 километров в час. Вдалеке я увидел огонёк. Подумал, что машина встречная ещё далеко, стал плавно набирать скорость и пошел на обгон. В конечной точке обгона увидел перед собой автомобиль. Оказалось, что у него горела только одна фара. Всё было неожиданно, и я не успел среагировать. Скорость автомобиля Avensis была 130−140 километров в час. Слава Богу, что удар пришелся на мою сторону и парни не пострадали», — передаёт слова Дмитрия Еремеева портал 72.ru.

Подсудимый помнит, как молодые люди вышли из автомобиля, как подъехали другие машины и скорая, как он попросил отвезти домой собак, одна из которых скончалась. На следующее заседание 12 февраля назначены прения сторон.

Напомним, дело о ДТП с участием спикера думы Тюмени стало резонансным, когда Тюменский районный суд 3 сентября 2018 года удовлетворил ходатайство следователя СУ СКР прекратить уголовное преследование парламентария. На закрытии дела настаивали родственники погибших. Суд назначил тогда Еремееву штраф в 160 тыс. рублей без лишения водительских прав.

Мягкий приговор возмутил общественность. Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв отдал распоряжение коллегам при наличии оснований решить вопрос о внесении соответствующего апелляционного представления. Дело вице-спикера Тюменской думы в конце октября 2018 года было отправлено на доследование. В январе вернулось в суд на повторное рассмотрение.

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