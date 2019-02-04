Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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В Марокко зафиксирована вспышка свиного гриппа

Происшествия

Это первый случай заболевания вирусом гриппа А/H1N1 на территории Королевства за последние десять лет

Рабат, 4 февраля 2019, 15:41 — REGNUM  Министерство здравоохранения Королевства Марокко заявило о гибели пяти граждан от свиного гриппа в государственных и частных медицинских учреждениях страны. Среди погибших есть беременная женщина. Об этом сообщает марокканское новостное издание аль-Магриб аль-Яума.

Министерство призвало граждан тщательнее относиться к своему здоровью и соблюдать нормы гигиены, а в случае ухудшения состояния здоровья немедленно обращаться в медицинские учреждения. Сообщается, что в группе риска находятся дети до пяти лет, пожилое население, беременные женщины и лица, страдающие от хронических заболеваний. По словам ведомства, с 2004 года порядка 375 медицинских государственных учреждений по всей стране осуществляют деятельность по предотвращению распространения вируса свиного гриппа. Благодаря данным превентивным мерам удалось снизить риск заряжения. Так, за последнее десятилетие в Королевстве Марокко не было зафиксировано ни одного случая гибели от вируса гриппа А/ H1N1.

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Зарубежная хроника
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