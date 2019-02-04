Крупная афера при закупке препаратов выявлена в Дагестане

Махачкала, , 12:28 — REGNUM В мошенничестве при реализации госконтрактов и присвоении почти 4,7 млн рублей подозревается руководитель дагестанской фармацевтической компании «Фарма-Сфера» Султан М. Он заключен под стражу на 10 суток. Если за это время ему будет предъявлено обвинение, то срок ареста продлят до двух месяцев, сообщили ИА REGNUM 4 января в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы.

Подозреваемый был задержан 28 января. Как полагает следствие, с февраля по июль 2015 года он завышал цены в ходе реализации государственных контрактов по закупкам лекарственных препаратов. При этом, как считают правоохранительные органы, он действовал в составе организационной группы. В неё также входили должностные лица комитета по закупкам Дагестана, территориального Фонда обязательного медицинского страхования республики, а также центральных городских больниц Махачкалы, Дербента и Хасавюрта.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года за незаконную предпринимательскую деятельность фигурантом уголовного дела в Дагестане стал директор ещё одной фармацевтической компании. Как установила прокуратора, он заключил госконтракт с Буйнакской центральной районной поликлиникой на поставку лекарств на сумму более 14 млн рублей. Однако при этом фирма не имела лицензии на оптовую торговлю лекарственными препаратами.

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