Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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В Сиэтле маленький ребенок выстрелил в беременную мать

Происшествия

Готовый к стрельбе пистолет его отец держал под матрасом

Сиэтл, США, 4 февраля 2019, 12:30 — REGNUM  Четырехлетний мальчик выстрелил в беременную мать, найдя пистолет под матрасом, сообщает 4 февраля NBC.

Представитель офиса шерифа округа Кинг города Сиэтла сержант Райан Эбботт описал стрельбу, произошедшую накануне, как непреднамеренную. Эбботт рассказал, что мать, которая находится на восьмом месяце беременности, была в стабильном состоянии после того, как ее доставили в местную больницу с опасными для жизни травмами.

Мальчик находился в спальне родителей вместе с родителями, когда нашел заряженный, никак не укрытый пистолет под матрасом. В это время его родители лежали на кровати. Мальчик схватил пистолет и выстрелил.

По словам Эббота, владелец не зарегистрировал пистолет, однако оружие не является краденым. Будет ли отец мальчика обвиняться в хранении незащищенного огнестрельного оружия, пока неясно.

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Происшествия в США
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