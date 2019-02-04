В Сиэтле маленький ребенок выстрелил в беременную мать

Сиэтл, США, , 12:30 — REGNUM Четырехлетний мальчик выстрелил в беременную мать, найдя пистолет под матрасом, сообщает 4 февраля NBC.

Представитель офиса шерифа округа Кинг города Сиэтла сержант Райан Эбботт описал стрельбу, произошедшую накануне, как непреднамеренную. Эбботт рассказал, что мать, которая находится на восьмом месяце беременности, была в стабильном состоянии после того, как ее доставили в местную больницу с опасными для жизни травмами.

Мальчик находился в спальне родителей вместе с родителями, когда нашел заряженный, никак не укрытый пистолет под матрасом. В это время его родители лежали на кровати. Мальчик схватил пистолет и выстрелил.

По словам Эббота, владелец не зарегистрировал пистолет, однако оружие не является краденым. Будет ли отец мальчика обвиняться в хранении незащищенного огнестрельного оружия, пока неясно.